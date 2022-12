Diebstähle in Gundremmingen und Jettingen beschäftigen die Polizei

Was haben ein Katalysator und ein Gartentor gemeinsam? Sie wurden von unbekannten Personen gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der erste Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Diebe hatten es auf einen Katalysator eines in der Hauptstraße abgestellten roten VW Polo abgesehen. Dabei entstand ein Schaden in dreistelliger Euro-Summe. In der selben Nacht wurde in der Krankenhausstraße in Jettingen ein Gartentürchen gestohlen. Die unbekannten Täter mussten das etwa ein mal ein Meter große Holztor lediglich aushängen. Zeugenhinweise zu beiden Fällen erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)