Dürrlauinger Vereine spenden für Hochwasseropfer

In einer bewegenden Geste der Solidarität haben die Vereine, Kirchengemeinde, der Kindergarten, die Schule und Institutionen aus Dürrlauingen, Mindelaltheim und Mönstetten eine großzügige Spende von 6850 Euro gesammelt. Der Betrag wurde jeweils zu gleichen Teilen an die Gemeinden Gundremmingen, Offingen und die Stadt Burgau gespendet. Der Förderverein Gundremmingen aktiv erhielt einen Betrag in Höhe von 2350 für die Hochwasseropfer. Im Namen der Vereine übergaben Lena Gerstmayer und Matthias Spring die Spende an Gundremmingens Bürgermeister und Vorsitzenden des Fördervereins, Tobias Bühler.

Bereits während der dramatischen Hochwasserereignisse Anfang Juni waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Dürrlauingen, Mönstetten und Mindelaltheim mit als erste Hilfskräfte vor Ort und unterstützten die betroffenen Bürgerinnen und Bürger von Gundremmingen tatkräftig bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten. Nun zeigte sich die gesamte Gemeinde Dürrlauingen mit ihren Ortsteilen abermals hilfsbereit durch das Sammeln der Spenden, um den Wiederaufbau in Gundremmingen zu fördern und den betroffenen Familien zusätzliche Unterstützung zukommen zu lassen.

Bürgermeister Tobias Bühler zeigt sich gerührt und dankbar

Bürgermeister Tobias Bühler dankte im Namen der Gemeinde Gundremmingen für die Spende und die anhaltende Nachbarschaftshilfe: „Wir sind zutiefst gerührt und dankbar für diese großzügige Unterstützung aus Dürrlauingen. Diese Spende zeigt, wie eng unsere Gemeinden verbunden sind.“ Lena Gerstmayer und Matthias Spring als Vertreter der Vereine betonten bei der Übergabe, dass die Solidarität und das Miteinander in der Region von großer Bedeutung seien: „Es war uns ein Herzensanliegen, nicht nur in der Not, sondern auch darüber hinaus unseren Nachbarn zur Seite zu stehen. Die Zusammenarbeit und Unterstützung unserer Feuerwehren während des Hochwassers war nur der erste Schritt – jetzt möchten wir auch weiterhin einen Beitrag leisten und werden neben Gundremmingen auch den Opfern von Offingen und Burgau als unsere Nachbarn ebenfalls in gleicher Höhe unterstützen.“ Die gesammelten Spenden setzt der Förderverein Gundremmingen Aktiv gezielt dafür ein, um die betroffenen Familien zu unterstützen und bei der Beseitigung der Hochwasserschäden zu helfen. (AZ)