Ein Kreuz erinnert jetzt an das "Holzherrgöttle"

Es steht am Waldrand bei Gundremmingen in Richtung Dürrlauingen. Am Sonntag wurde es gesegnet. Pfarrer Thomas Schmid sieht in dem aufgestellten Kreuz ein "Zeichen der Hoffnung".

Die Waldkapelle, das "Holzherrgöttle", wie sie genannt wurde, die sich einst bei Gundremmingen nahe der Verlängerung der Kirchstraße in Richtung Dürrlauingen befand, gibt es schon lange nicht mehr. Stattdessen erinnert jetzt ein Kreuz daran. Errichtet hat es die Familie von Resi Wieland, eine gebürtige Gundremmingerin. Am Sonntag wurde es gesegnet.

Pfarrer Thomas Schmid zeigte sich erfreut: Dass die 40 Liedzettel, die er mitgebracht habe, bei Weitem nicht ausreichten, sei ein gutes Zeichen. In der Tat: Der Platz vor dem Kreuz war gut gefüllt. Vor allem zahlreiche Kinder von der Kinderkirche, die die Segnung mitgestalteten, waren gekommen. Pfarrer Schmid stellte die Frage: Warum komme man an einem Sonntagvormittag zusammen, um ein Kreuz zu segnen? Weshalb freue man sich darüber, wenn sich eine Familie die Mühe gemacht habe, mitten in der Natur ein solches zu errichten?

Pfarrer Schmid: An Jesus kann man sich festhalten

Im Grund genommen, so der Pfarrer, habe die Familie Wieland das bereits an dem Kreuz festgehalten. "Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben", ist darauf zu lesen. Das Kreuz sei nicht nur Zeichen des Todes. Man habe im Leben schon so manche schwierige Situation erfahren. Wenn man aber auf das Kreuz schaue, dann wissen man, dass man sich an Jesus festhalten könne, betonte Pfarrer Schmid, bevor er das Kreuz segnete und alle im Anschluss für einen Moment innehielten. "Es ist gut, wenn in diesen unseren Tagen jemand ein Kreuz aufstellt." Das sei kein Zeichen der Furcht, sondern ein Zeichen der Hoffnung. Und die könne man gut gebrauchen, so Pfarrer Schmid.

"Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben", ist auf dem Kreuz zu lesen, das an den früheren Standort des Holzherrgöttle erinnert. Foto: Peter Wieser

Karl-Josef Wieland, Sohn von Resi Wieland, dankte allen, die zum Entstehen des Kreuzes beigetragen hatten. "Es soll ein Zeichen sein und an das Holzherrgöttle erinnern." Man habe lange überlegt, ob man die Kapelle wieder aufbauen solle, die aber hätte man auch unterhalten müssen. Man habe sich dann für das Kreuz entschieden, das nun an deren Platz stehe.

Die zum Holzherrgöttle gehörende Holzfigur "Heiland in der Rast" aus dem 18. Jahrhundert ist noch erhalten. Sie soll in Gundremmingen bei der Hofstelle der Familie von Elfriede Reich, der Schwester von Resi Wieland, in einem Bildstock ihren festen Platz finden.