Ein Tag voller musikalischer Highlights

Jede Menge Freude beim Jahreskonzert der Musikschule. Foto: Klaus Schlander

Vor kurzem verwandelte sich die Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach mit insgesamt 550 Schülerinnen und Schülern in einen Ort voller Klang, Freude und Gemeinschaft. Das Publikum war begeistert von den vielfältigen Darbietungen der jungen Musikerinnen und Musiker, die mit großem Engagement auf der Bühne standen. Musikschulleiter Klaus Schlander zeigte sich stolz auf die beeindruckenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler und betonte die Bedeutung musikalische Förderung für unsere Gemeinschaft. Das Konzert begann schwungvoll: Das Blockflötenensemble eröffnete das Programm mit den fröhlichen Stücken Merrily We Roll Along und Dieser Kuckuck, der mich neckt. Es folgte das Querflötenquartett, das mit Probier’s mal mit Gemütlichkeit für eine gemütliche und heitere Stimmung sorgte. Das Hornquartett begeisterte mit der bekannten Melodie Fluch der Karibik, während der Keyboardspielkreis mit Always Look on the Bright Side of Life für fröhliche und mitreißende Klänge sorgte. Im weiteren Verlauf präsentierten die jungen Talente eine bunte Vielfalt an Instrumenten und Stilen: Gesang, Geige, Gitarre, Klarinette, Saxophon, Klavier, Schlagzeug, ein Euphoniumduett sowie das Vororchester, das mit Stücken wie Land of the Pharaohs und We Will Rock You für begeisterten Applaus sorgte. Den krönenden Abschluss bildete ein gemeinsames Stück (Stand by me) bei dem alle Mitwirkenden harmonisch zusammenkamen und das Publikum in seinen Bann zog. Dieses Konzert war ein wunderschöner Beweis für die Kreativität, das Engagement und die Freude an der Musik, die die Schüler verbindet. Die sommerlichen Temperaturen hielten die zahlreichen Interessierten nicht davon ab, beim Schnuppertag die 15 Lehrkräfte und die vielen Instrumente der Musikschule kennenzulernen und auszuprobieren.

