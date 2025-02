Einbrecher scheitert am Schloss

Ein Unbekannter hat zwischen dem vergangenen Samstag, 17 Uhr, und Montagabend versucht, in einen Stadel in Gundremmingen einzubrechen. Der Zugang zum Stadel, der direkt an der Staatsstraße war, war der Polizei zufolge durch ein Vorhängeschloss gesichert. Dem Täter gelang es nicht, dieses zu öffnen. Ebenso scheiterte sein Versuch, das Schloss eines unmittelbar neben dem Stadel stehenden Containers aufzuzwicken. Es entstand demnach lediglich Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen, unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

