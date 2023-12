Gundremmingen

10:45 Uhr

Einbrecher stiehlt Schmuck aus Wohnhaus in Gundremmingen

Artikel anhören Shape

Ein Unbekannter brach am Freitag in ein Wohnhaus in Gundremmingen ein. Er durchstöberte mehrere Zimmer und wurde fündig.

Auf der Suche nach lohnender Beute war ein unbekannter Täter, der am Freitag zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr in ein Anwesen in der Ringstraße in Gundremmingen einbrachen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Burgau verschaffte sich der Täter über ein Fenster des Wintergartens Zutritt in das Einfamilienhaus. Dort durchstöberte er mehrere Zimmer, bis er fündig wurde. Laut Polizeiangaben wurde Schmuck im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Zudem verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)

Themen folgen