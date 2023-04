Gundremmingen

vor 18 Min.

Endlager-Suche: Der Gundremminger Bürgermeister kommt sich veräppelt vor

Plus Das Zwischenlager bleibt wohl weit über das Jahr 2046 stehen. Dann endet eigentlich die Genehmigung. Die neue Zielmarke könnte um die Jahrhundertwende liegen.

Von Till Hofmann

Höchstens 40 Jahre lang, ist der Bevölkerung in der Region seinerzeit versprochen worden, wird das Zwischenlager am Standort des ehemaligen Atomkraftwerks (AKW) Gundremmingen betrieben. In rund 120 Tonnen schweren, gusseisernen Castorbehältern lagern dort die verbrauchten Brennelemente und damit hoch radioaktiver Atommüll. Diese Zeit, das weiß auch die dem Bund gehörende Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), wird nicht ausreichen. Denn nach wie vor ist in Deutschland kein Standort für ein Endlager in Sicht, geschweige denn gebaut. Wer dann noch dazurechnet, dass mit der Klärung der Standortfrage weitere 20 Jahre ins Land ziehen, bis das Endlager fertiggestellt ist und die Castoren eingelagert werden können, der kann folgenden Schluss ziehen: Das seit 2019 von der BGZ betriebene Zwischenlager in Gundremmingen ist weit davon entfernt, 2046 leer zu sein. Vermutete Annahmen gehen eher vom Jahr 2100 aus. Das wäre mehr als eine Verdoppelung der vorgesehenen Betriebszeit.

Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU) hält diese "Zeitrechnung" nach seinem neuesten Kenntnisstand für plausibel und ist deshalb stinksauer, was er mit drastischen Worten beschreibt. "Als Bürgermeister komme ich mir mittlerweile verarscht vor", sagt er am Telefon gegenüber unserer Zeitung. Er werde nicht hinstehen und es gutheißen, wenn die Laufzeit für das Zwischenlager vor den Toren der Gemeinde in einem neuen Genehmigungsverfahren deutlich ausgeweitet werden soll.

