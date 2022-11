Wurde ein Erstklässler in Gundremmigen von fremden Männern angesprochen?

Zwei Männer hätten den Siebenjährigen auf dem Nachhauseweg von der Grundschule angesprochen, später am Kittel gepackt. Die Familien der Schüler sind besorgt.

Wie an jedem Wochentag wollte am Montag ein siebenjähriger Schüler aus Gundremmmingen mit seinen Klassenkameraden vom Unterricht heim laufen. Meistens sind sie eine Gruppe von fünf bis sechs Schülern, die den Weg gemeinsam gehen. Oft nimmt der Siebenjährige aber bei der Kirche eine Abkürzung über die Treppen. Genau in dem Moment, als er allein war und die anderen um die Kurve gelaufen sind, soll er am Montag gegen 14.15 Uhr von zwei Fremden angesprochen worden sein. Er solle mitkommen, sie würden ihn nach Hause fahren, hätten die Unbekannten gesagt. Als der Bub sagte, dass er laufe, hätten sie ihn schließlich am Kittel gepackt.

So erzählt es der Vater des Schülers am Dienstag gegenüber unserer Redaktion. Er und seine Frau sind in Sorge, dass so etwas wieder passieren könnte und möchten gerne andere Familien warnen. Rumgesprochen hat sich der Fall in Gundremmingen allerdings schon. Nach den Erzählungen seines Sohnes sollen die beiden Männer älter als sein Vater gewesen sein, somit um die Mitte 40 aufwärts. Sie hätten dunkle Kleidung getragen und kein perfektes Deutsch gesprochen.

Schüler tätigt seine Aussage bei der Polizeiinspektion Burgau

Schlimmeres passiert ist allerdings nicht. Als die anderen Schüler um die Kurve kamen, seien die Unbekannten wieder zu ihrem geparkten Auto und gefahren. Nach Angaben der Schülergruppe habe es sich um ein silbernes Auto gehandelt.

Der Siebenjährige und sein Vater haben bereits die Polizei informiert. Die Polizei in Burgau bestätigt auf Nachfrage, dass die beiden eine Aussage getätigt haben. Aus ermittlungstaktischen Gründen ist noch kein offizieller Bericht der Polizei veröffentlicht worden. Unter diesen Umständen hat auch der Erste Bürgermeister Tobias Bühler seine Warnung wieder von der Gemeindehomepage genommen. "Ich habe heute Früh davon erfahren", berichtet Bühler auf Nachfrage. Inzwischen wurde auch die Schulleitung informiert. "Die Lehrer haben in allen vier Klassen den Vorfall thematisiert und sensibilisiert, dass die Schüler gemeinsam in Grüppchen heim laufen." Die Informationen seien auch im Kindergarten weitergegeben worden.

"Ich hoffe, dass es ein Einzelfall war", sagt Bühler. Er glaube den Schilderungen der Kinder, aber andererseits könne es sich auch als ein "richtig dummes Missverständnis" herausstellen. "Wir sollten die Polizei erst mal arbeiten lassen", so Bühler. Aufmerksam bleiben sei jetzt dennoch der richtige Weg.