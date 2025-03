Gundremmingen eröffnet jetzt ein Ökokonto

Bei Bau- und Infrastrukturmaßnahmen, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind, muss ein entsprechender Ausgleich erfolgen. In der Vergangenheit hat auch die Gemeinde Gundremmingen das Bereitstellen von Ausgleichsflächen immer wieder beschäftigt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Christian Kleen von der Arge Schwäbisches Donaumoos die Vorteile eines Ökokontos vor und wie Gundremmingen künftige Ausgleichsmaßnahmen strategisch und sinnvoll steuern könnte.

