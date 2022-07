Etwa 20 Räder im Wert von 8000 Euro gestohlen

In Gundremmingen stehlen zwei unbekannte Personen circa 20 Felgen mit Reifen. Von der Tat existieren Videoaufnahmen.

Irgendwann zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, wurden aus einem umzäunten Grundstück in der Straße Am Hirschbach in Gundremmingen etwa 20 Räder (Felgen mit Reifen) durch zwei unbekannte Täter entwendet. Durch die Täter wurde der Zaun beschädigt, um in das Grundstück zu gelangen. Von der Tat existieren laut Polizei Videoaufnahmen. Die Räder hatten einen Wert von etwa 8000 Euro. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. (AZ)