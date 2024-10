Fahranfängerin wird bei Unball leicht verletzt

Eine 18-jährige Fahranfängerin ist am Samstag bei einem Unfall in Gundremmingen leicht verletzt worden. Laut Polizei war sie um 22.45 Uhr auf der Ortsumgehung von Gundremmingen in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Plötzlich kam sie in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn der Staatsstraße 2025 nach rechts ab und fuhr in eine Baumgruppe, wo sie letztlich zum Stehen kam. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht im Gesichtsbereich. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde total beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (AZ)

Gundremmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis