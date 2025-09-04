Fair-Play beim Fußball-Turnier der Verwaltungsgemeinschaft

Trotz unbeständigem Wetter durfte sich die SpVgg Gundremmingen über zahlreiche Besucher im Auwaldstadion freuen. Viele Fußballbegeisterte aus den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft waren der Einladung zum Fussball-Turnier gefolgt. Bevor der Ball rollte, gedachten Spieler und Zuschauer gemeinsam mit einer Schweigeminute dem verstorbenen Altbürgermeister Wolfgang Mayer. Mayer hatte das Turnier über viele Jahre als treuer Fan begleitet und die sportliche Gemeinschaft stets gefördert. Sportlich setzte sich am Ende der Favorit durch: Der TSV Offingen wurde seiner Rolle gerecht und sicherte sich souverän den Turniersieg. Die Mannschaft überzeugte in beiden Begegnungen mit spielerischer Stärke und klaren Ergebnissen. Bereits in der Partie gegen den FC Reflexa Rettenbach gelang ein 2:0-Erfolg, ehe man im abschließenden Spiel die Gastgeber aus Gundremmingen deutlich mit 4:0 besiegte. Auch die übrigen Begegnungen boten den Zuschauern spannende Momente: Die Auftaktpartie zwischen der SpVgg Gundremmingen und dem FC Reflexa Rettenbach endete mit 2:3. Damit standen die Endplatzierungen fest: 1. TSV Offingen, 2. FC Reflexa Rettenbach und 3. SpVgg Gundremmingen. Bei der Siegerehrung, die von den Bürgermeistern der Verwaltungsgemeinschaft begleitet wurde, durften sich die Offinger Spieler über den Pokal und den verdienten Applaus freuen.

