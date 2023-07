Frau kommt mit Auto von der Straße ab: Fünf Leichtverletzte

In einer Linkskurve beginnt in Gundremmingen das Verhängnis: Neben der Fahrerin werden auch ihre vier Kinder verletzt.

Eine 44 Jahre alte Frau befuhr am Freitagnachmittag in Gundremmingen die Eichbrunnenstraße bergabwärts. Dabei kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, durchbrach mit ihrem Auto eine Hecke und stieß im Anschluss gegen einen Sichtschutzzaun eines Wohnhauses. Sowohl die Fahrerin als auch ihre vier Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden. (AZ)