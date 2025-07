Es war einmal eine Prinzessin, klug und schön. An einem heißen Sommertag spazierte sie zu einem alten Brunnen und setzte sich an seinen Rand. So oder ähnlich beginnt das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm: „Der Froschkönig.“ Mit dem Kindermusical „Gestatten, Froschkönig“ von Ulrike Härter ließen die Kinder der musikalischen Früherziehung der Musikschule unter der Leitung von Bianca Littwin am zweiten Juli-Wochenende auch in diesem Jahr wieder ihr Publikum in die Welt der Märchen eintauchen. Nur ein Stück moderner und in einer etwas anderen Inszenierung.

Icon Vergrößern Mehr als 60 Kinder wirkten bei dem Musical unter der Leitung von Bianca Littwin (Mitte) mit. Foto: Musikschule Icon Schließen Schließen Mehr als 60 Kinder wirkten bei dem Musical unter der Leitung von Bianca Littwin (Mitte) mit. Foto: Musikschule

Hüpfende Häschen, der aus dem Wald rufende Kuckuck und das herum summende Bienchen werden mit bekannten Kinderliedern, mit Glockenspiel, Klanghölzern und Rasseln untermalt. Dann gibt es die fleißigen Waschfrauen, die Bauern und Mägde, die Goldstücke und Diamanten in den Brunnen werfen, damit der Froschkönig ihre Wünsche erfüllt. Auch die lustigen Damen aus der Stadt, aufs feinste herausgeputzt, tauchen auf, danach strebend, den Froschkönig zu küssen, damit er sich zurückverwandelt. Auch im Musical wird zur Hochzeit geladen, am Ende heißt es genauso: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“

Für viele der Darstellerinnen und Darsteller war es der erste Auftritt vor einem größeren Publikum. Hauptrollen spielten Benedikt Baur (Froschkönig), Martha Littwin (Froschkönig-Mutter) sowie Theresa Aigner und Paul Zahler (Königin und König). In den Rollen der Prinzessin und der Zauberfee waren Ella Bozkurt und Hannah Baur bei den beiden Aufführungen im Wechsel und als Erzähler wirkte Julius Littwin mit. Lange Zeit vorher wurde geprobt, Texte wurden gelernt, Tänze einstudiert und einzelne Szenen ausgearbeitet. Hinzu kamen die Auswahl der Gesangsstücke und deren Bearbeitung wie auch das Bühnenbild, welches von zahlreichen weiteren Helferinnen und Helfern gestaltet wurde. Genauso mussten Kostüme besorgt werden, von eleganten königlichen Outfits bis hin zu Dirndl und Lederhosen.

