Gundremmingen fordert zwei Millionen Euro im Jahr für Atommüll-Zwischenlager

Wie geht Deutschland künftig mit den über Jahrzehnte entstandenen radioaktiven Abfällen um? Welche Konsequenzen resultieren daraus für die Standortgemeinden von Atomkraftwerken sowie Zwischenlagern und wer wird in die Endlagersuche eingebunden? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich die Arbeitsgemeinschaft der Standortgemeinden kerntechnischer Anlagen in Deutschland, kurz Asketa. Und in erster Reihe diskutierte Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler mit – er ist seit seiner Wahl 2014 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, die 1994 gegründet wurde und sich als bundesweit agierende Interessenvertretung der Standortgemeinden versteht. „Es ist wichtig, dass wir unsere Positionen zu diesen Zukunftsfragen deutlich machen. Denn wir Standortgemeinden haben in der Vergangenheit bereits durch den Betrieb und den Rückbau der kerntechnischen Anlagen entscheidende gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernommen und werden diese auch in den nächsten Jahrzehnten übernehmen müssen“, betont Tobias Bühler.

Im Informationszentrum des Kernkraftwerkes Krümmel tauschte sich die Asketa nun mit Vertreterinnen und Vertretern der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) sowie der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) aus. Darüber hinaus hatte die Interessengemeinschaft Vertreterinnen und Vertreter der Bundespolitik eingeladen. Nina Scheer (SPD) folgte der Einladung. Ulrike Täck, energiepolitische Sprecherin der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, nahm an der Tagung ebenfalls teil. „Der Austausch war während der Tagung sehr konstruktiv. Frau Dr. Scheer hat beispielsweise angekündigt, dass sie für uns ein Treffen in Berlin auf bundespolitischer Ebene organisieren möchte. Das wäre sehr gut, denn die Asketa-Forderungen können nur umgesetzt werden, wenn die Bundespolitik handelt“, sagt Tobias Bühler. Das sei auch eine der Kernforderungen des Thesenpapiers, das die Arbeitsgemeinschaft nach vielen Gesprächen formuliert hat: „Politische Zusagen müssen eingelöst werden.“

Grundstücke werden noch lange von Zwischenlagern besetzt

Die Asketa fordert darin, dass die Fristen für die Endlagersuche möglichst verkürzt und zumindest eingehalten werden – ohne Sicherheitsfragen im Prozess zu vernachlässigen. Außerdem soll es Kompensationszahlungen für alle Standortgemeinden kerntechnischer Anlagen geben, deren Grundstücke durch die Zwischenlager nicht anderweitig genutzt werden können.

„Dass wir 2057 wie angekündigt ein Endlager haben werden, ist Utopie. Das heißt, das Material wird bei uns wesentlich länger liegen, als angekündigt - unsere Flächen sind dadurch blockiert“, erklärt Asketa-Präsident Josef Klaus, Bürgermeister der Gemeinde Niederaichbach. „Gorleben und Ahaus bekommen Entschädigungen. Wir anderen Standortgemeinden möchten gleichbehandelt werden.“ Für die immensen infrastrukturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lasten der Standortgemeinden soll es eine „faire und gerechte finanzielle Anerkennung“ geben. Konkret fordern die Asketa-Gemeinden eine jährlich verstetigte Zahlung an jede Standortkommune eines Zwischenlagers in Höhe von: Zwei Millionen Euro Sockelbetrag pro Standort und Jahr, zusätzlich 10.000 Euro pro eingelagertem Castor-Behälter und Jahr sowie die dynamische Anpassung dieser Beträge entsprechend dem jährlichen Preisindex.

„Diese Forderung orientiert sich an den bestehenden Regelungen in Ahaus und Gorleben, wo bereits heute Kompensationszahlungen durch die BGZ (Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung) an die Kommunen geleistet werden. In Ahaus werden diese Zahlungen bereits seit 1984 geleistet – mit einem heutigen Volumen von rund 1.278.000 Euro jährlich (ursprünglich 2,5 Millionen DM). Auch in Gorleben bestehen vergleichbare Verträge mit den Kommunen vor Ort. Eine Gleichbehandlung aller Standortkommunen ist zwingend geboten“, heißt es in der gemeinsamen Veröffentlichung. Die Asketa habe sich über viele Jahre hinweg als verlässlicher, konstruktiver und engagierter Partner im gesamtgesellschaftlichen Prozess der nuklearen Entsorgung erwiesen. „Unsere Mitgliedsgemeinden tragen die Hauptlast der Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle – eine Aufgabe, die mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist: infrastrukturell, wirtschaftlich, gesellschaftlich, planerisch und sicherheitstechnisch“, so die Forderung.

Gemeinden wie Gundremmingen tragen diese Verantwortung nicht erst seit gestern. Viele von ihnen sind bereits seit Jahrzehnten mit der Lagerung radioaktiver Stoffe betraut und werden diese Rolle auch in den kommenden Jahrzehnten übernehmen müssen. Die Frage der Lagerung des radioaktiven Abfalls aus den kerntechnischen Anlagen wird sich noch über Jahrzehnte hinziehen, so die Einschätzung aller Beteiligten. „Für alle Asketa-Gemeinden ist klar: Die Zwischenlager dürfen keine Endlager durch die Hintertür werden – und das fordern wir auch ein“, betont Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler. (AZ)