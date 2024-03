Gundremmingen

Gundremmingen macht Vorgaben für Parkplätze

Plus Der Gemeinderat Gundremmingen spricht sich für die Einführung einer Stellplatzsatzung aus. Auch um Balkonphotovoltaikanlagen ging es in der jüngsten Sitzung.

Von Peter Wieser

Eine Stellplatzsatzung in Gundremmingen? Schon mehrmals war in der Vergangenheit das Thema angesprochen worden. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, eine solche Satzung einzuführen.

Im Wesentlichen gingt es darum, dass vor allem bei Mehrfamilienhäusern ausreichend Stellplätze vorhanden sind und dies künftig entsprechend geregelt ist. In den vergangenen Jahren sei ein kontinuierlicher Zuwachs an Einwohnern und Fahrzeugen verzeichnet worden, was zu einer verstärkten Nachfrage an Stellplätzen geführt habe, hieß es in der Sitzungsvorlage. Dies stehe insbesondere im Zusammenhang mit neuen Bauprojekten. Die Satzung soll 15. März in Kraft treten. Sie sieht unter anderem vor: Bei Wohnungen bis 50 Quadratmetern Wohnfläche ist ein Stellplatz nachzuweisen, bei Wohnungen über 50 Quadratmeter zwei Stellplätze. Bei Mehrfamilienhäusern ab sechs Wohneinheiten ist zusätzlich je drei Wohneinheiten der Nachweis über einen Besucherparkplatz zu erbringen.

