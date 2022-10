Gundremmingen

vor 18 Min.

Gundremmingen: Neue Entwässerungs- und Frischwassergebühren

In Gundremmingen gelten ab dem 1. Januar 2023 neue Entwässerungsgebühren und Herstellungsbeitragssätze.

Plus In Gundremmingen sinken die Abwasserbeiträge. Die Niederschlagswassergebühr dagegen steigt geringfügig an. Welche Beträge der Gemeinderat festgelegt hat.

Von Peter Wieser

Zum 31. Dezember 2022 endet in Gundremmingen die vierjährige Kalkulationsperiode für die Entwässerungsgebühren. Inzwischen wurde durch das beauftragte Fachbüro die aktuelle Kalkulation abgeschlossen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gundremminger Gemeinderat die neuen Gebühren- und Beitragssätze für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. 12.2026 festgelegt.

