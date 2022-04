Gundremmingen

Gundremmingen schließt sich Wirtschaftsvereinigung Aschberg an

Vier Bürgermeister und der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Aschberg an einem Tisch: (von links) Tobias Bühler (Gemeinde Gundremmingen), WVA-Vorsitzender Thomas Wagner, Friedrich Käßmeyer (Gemeinde Glött), Simon Peter (Holzheim) und Hubert Feistle (Zweiter Bürgermeister, Aislingen).

Plus Der Zusammenschluss wurde nun offiziell besiegelt. Was die Gemeinde Gundremmingen schon früher mit dem Landkreis Dillingen verband.

Von Peter Wieser

Auf dem Logo der Wirtschaftsvereinigung Aschberg (WVA) im Landkreis Dillingen befindet sich seit Kurzem neben Aislingen, Holzheim und Glött der Name einer weiteren Gemeinde: Gundremmingen aus dem Landkreis Günzburg. WVA sowie die Bürgermeister der vier Gemeinden haben nun im Gundremminger Kulturzentrum den landkreisübergreifenden Anschluss Gundremmingens mit ihrer Unterschrift offiziell besiegelt. Gekommen waren auch Vertreterinnen und Vertreter örtlicher Unternehmen beider Landkreise. Zweck des Vereins ist künftig – so lautet es in der Urkunde –, die Wirtschaftskraft, das Ansehen und damit gleichzeitig auch die Infrastruktur des Marktes Aislingen sowie der Gemeinden Glött, Gundremmingen und Holzheim zu stärken.

