Kind wird bei Unfall mit Traktor in Gundremmingen verletzt

Eine jugendliche Traktorfahrerin stößt mit einem Auto in Gundremmingen zusammen. Bei dem Unfall wird ein Kind im Auto verletzt. Auch in Ichenhausen gibt es einen Unfall.

Eine 16-jährige Traktorfahrerin und eine 32-jährige Autofahrerin wurden am Dienstnachmittag gegen 15.20 Uhr in Gundremmingen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Laut Polizei fuhr die Traktorfahrerin mit einem Anhänger von Gundremmingen kommend in Richtung Lauingen und wollte in einen Feldweg nach links abbiegen. Dabei kam von hinten eine Autofahrerin und wollte den Traktor überholen, sodass die beiden seitlich zusammenstießen. Der Sohn der 32-Jährigen, der auch im Auto saß, wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt, musste aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 2000 Euro.

Auch in Ichenhausen gibt es einen Verkehrsunfall

Nur wenige Stunden später ereignete sich ein weiterer Unfall in Ichenhausen in der Von-Roth-Straße mit einem Sachschaden von insgesamt ungefähr 5000 Euro. Nach Angaben der Polizei ist eine 27-jährige Autofahrerin beim Ausparken gegen einen geparkten Kleintransporter gestoßen. (AZ)