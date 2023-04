Gundremmingen

"Jagen heißt nicht nur schießen, sondern auch hegen und pflegen"

Plus Bei der Hegeschau in Gundremmingen wurde Bilanz gezogen. Was die neue weibliche Führungsspitze des Jagdschutz- und Jägervereins Günzburg als besonders einstuft.

Der personelle Wechsel beim Günzburger Jagdschutz- und Jägerverein hat einige Veränderung gebracht, denn der Vorstand ist deutlich weiblicher geworden. An die Spitze des etwa 400 Mitglieder zählenden Vereins wurde Monika Gruler gewählt, zur Stellvertreterin Iris Lehmann. Bei der im Auwaldsportzentrum präsentierten Hegeschau wurde gezeigt, wie das neue Führungsgremium künftig auftreten will.

In einem Bereich der Halle wurde beispielsweise ein mit viel Aufwand angelegtes Biotop präsentiert, das einen Teil der heimischen Tierwelt in seinem Lebensraum zeigt, sehr zur Begeisterung vor allem der kleinsten Besucher der Hegeschau. "Wir wollen neue Wege gehen und auch für etwas frischen Wind sorgen", sagt Jutta Oesker aus dem Kammeltaler Ortsteil Hammerstetten, die gemeinsam mit ihrem Mann Jörg, dem Burgauer Hegeringleiter, das Biotop gestaltet hat.

