Gundremmingen

vor 18 Min.

Junge Musiktalente beeindrucken mit Perfektion und Leichtigkeit

Plus Zum zwölften Mal präsentieren sich beim Musikalischen Frühling in Gundremmingen aufstrebende Musikerinnen und Musiker. Das Niveau des Konzerts ist hoch.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Jeder große Musiker hat mal klein begonnen mit ersten Versuchen an seinem Instrument oder mit dem Vorsingen von Liedern. Die Arbeit, die die Musikschulen im Landkreis Günzburg dabei leisten, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Musik mit all ihren Facetten einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen, ist eines der Ziele dieser Einrichtungen. Die Musikschulen sind aber auch Kaderschmiede für eine Vielzahl von Talenten, die schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam machen und Preisträger bei landesweiten Wettbewerben sind. Wie Klaus Schlander, der Organisator des diesjährigen Konzerts junger Talente hervorhob, wird den jungen Menschen der Weg bereitet für eine spätere berufliche Laufbahn als Musiker im konzertanten Bereich oder im Lehramt.

Um diesen Talenten ein Forum zu geben, nicht nur bei Wettbewerben zu musizieren, sondern ihr Können auch einem breiten Publikum zu präsentieren, fand zum zwölften Mal das Konzert junger Talente in Gundremmingen statt. Wie hoch das Niveau angesetzt war, wurde den Zuhörern im vollbesetzten Saal nachhaltig vor Augen geführt mit einem Programm, das die Entwicklungsstufen der einzelnen Jahrgänge von jungen Begabten bis hin zu fast erwachsenen Könnern in ihrer Bandbreite abdeckte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen