Blaskapelle Gundremmingen erinnert mit Leidenschaft an Udo Jürgens

Erinnerungen an einen großen Künstler: Die Blaskapelle Gundremmingen unter der Leitung von Rainer Schneider überzeugte mit Melodien von Udo Jürgens.

Plus Beinahe 100 Musikerinnen und Musiker stehen beim Frühjahrskonzert der Blaskapelle Gundremmingen mit der Jugendkapelle der Musikschule auf der Bühne.

Das Frühjahrskonzert der Blaskapelle Gundremmingen und der Jugendkapelle der Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach am Palmsonntag hat Tradition. Das Auwald-Sportzentrum war ausverkauft, die Bühne geschmückt mit Frühlingsblumen und Osterhasen – schön, wieder ein Konzert veranstalten zu können. Hinzu kam die Masse an Musikerinnen und Musiker, junge wie auch ältere, die für einen besonderen musikalischen Abend sorgten.

„Voice of Vikings“ – mit dem Konzertwerk von Michael Geisler eröffnete die Jugendkapelle den Abend. Kraftvoll und mächtig – immerhin waren es 64 jungen Musikerinnen und Musiker, die Musikschulleiter Klaus Schlander zu bändigen hatte – eroberten diese zwar nicht die nordischen Meere, umso mehr aber die Bühne. Der Soundtrack des Filmklassikers "Jenseits von Afrika", wohl eine der schönsten Filmmelodien und komponiert von John Barry, führte das Publikum in die frühen ostafrikanischen Kolonien des 20. Jahrhunderts. Mehr als zehn Jahre ist es her, da wurde die Juka mit dem Stück „Alpina Saga“ Sieger beim Wettbewerb des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM). Das machte Lust, sich mit dem Werk von Thomas Doss ein weiteres Mal auf eine musikalische Bergwanderung zu begeben.

