Mit dem Landkreislauf die Sportregion Günzburg auf die Beine stellen

Die Kühltürme werden nicht mehr dampfen, wenn Läufer und Nordic Walker am 2. Juli 2022 beim Landkreislauf in Gundremmingen ihre Runden drehen.

Plus Die Macher des Landkreislaufs sind optimistisch, dass es 2022 in Gundremmingen endlich klappt. Was neu ist und wozu der heimische BLSV-Chef Friedrich Birkner Nein sagt.

Von Alois Thoma

Fast vier Jahre ist es her: Am 14. Juli 2018 ging in Balzhausen zum bisher letzten Mal ein Günzburger Landkreislauf planmäßig und mit 1409 Teilnehmern über die Bühne. Im Jahr darauf lief in Hochwang zunächst alles glatt, ehe ein heftiges Gewitter mit Starkregen der Veranstaltung ein vorzeitiges und jähes Ende bereitete. Das Corona-Virus machte dann in den beiden folgenden Jahren den Landkreisläufern einen dicken Strich durch die Rechnung. Als Ausrichter stand jeweils die SpVgg Gundremmingen parat, doch alles Hoffen war vergebens. Der Landkreislauf, der zu den größten Laufveranstaltungen in Schwaben zählt, konnte 2020 und 2021 jeweils nur in virtueller Form veranstaltet werden.

