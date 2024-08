Mit knapp ein Promille über Kreisverkehr beim ehemaligen AKW gefahren

Ein 25-Jähriger ist am Donnerstagmorgen gegen fünf Uhr mit seinem Pkw aus Aislingen kommend in Richtung Gundremmingen unterwegs gewesen. Er fuhr laut Bericht der Burgauer Polizei, ohne anzuhalten, über den Kreisverkehr beim ehemaligen Kernkraftwerk. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau fest, dass der 25-Jährige unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 5000 Euro. (AZ)

