Motorradfahrerin bei Unfall nahe Gundremmingen lebensgefährlich verletzt

Eine 62-jährige Motorradfahrerin ist mit einer Gruppe auf der Staatsstraße 2025 bei Gundremmingen unterwegs. Als sie überholt, kommt es zur Kollision mit einem Auto.

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag nahe Gundremmingen lebensgefährlich verletzt worden. Zu dem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es. Eine fünfköpfige Motorradgruppe aus dem Hochsauerlandkreis war auf der Staatsstraße 2025 gegen 13.30 Uhr auf der Rückfahrt nach Hause und dabei vom Kreisverkehr an einer Tankstelle in Richtung des Kreisverkehres am Atomkraftwerk unterwegs. Die Gruppe fuhr nicht direkt hintereinander, sondern hatte untereinander einen größeren Abstand.

Eine 62-jährige Motorradfahrerin fuhr nach ersten Erkenntnissen in der Mitte der Gruppe, welche gerade dabei war, einen Pkw zu überholen. Als die 62-Jährige vor einer Rechtskurve am Überholen war, kam ihr ein Pkw entgegen. Sie prallte gegen das Fahrzeug und schleuderte in der Folge nach links von der Staatsstraße die Böschung hinab. Sie zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde mit dem Verdacht auf leichte Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Motorradfahrerin war zunächst gegen ein Auto geprallt. Foto: Mario Obeser

Ein Autobahnpolizist kam zufällig nach dem Unfall hinzu

Ein Beamter der Autobahnpolizei Günzburg, der gerade mit seinem Motorrad auf dem Weg zum Dienst war, kam kurz nach dem Unfall hinzu und half bei den ersten Maßnahmen. Die Integrierte Leitstelle Donau-Iller verständigte telefonisch ein in Gundremmingen ansässiges Ambulanz-Unternehmen, welches mit zwei Fahrzeugen zur Ersten Hilfe herbeieilte.

Ein Rettungshubschrauber war bei am Unfallort im Einsatz. Foto: Mario Obeser

Zahlreiche Rettungskräfte waren bei dem Motorradunfall bei Gundremmingen im Einsatz

Zudem wurden zwei Rettungswagen des BRK Jettingen und Günzburg, ein Notarztfahrzeug und ein Einsatzleiter Rettungsdienst, beide vom BRK Günzburg an die Unfallstelle alarmiert. Auch die Kreisbrandinspektion Günzburg war vor Ort. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Burgau nahm den Unfall auf. Auch ein Gutachter kam an die Einsatzstelle. (obes)