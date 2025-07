Musical trifft auf moderne Blasmusik

Palmsonntag und das Frühjahrskonzert der Blaskapelle Gundremmingen gehören schlichtweg zusammen. Nur das Auwald-Sportzentrum leidet noch immer unter den Folgen des Hochwassers im vergangenen Jahr. Stattdessen hatte die Firma Baur und Söhne ihre Betriebshalle als Eventhalle bereitgestellt. Und das wird auch in der Zeit vom 23. bis zum 25. Mai so sein, wenn die Blaskapelle Gundremmingen, die Freiwillige Feuerwehr und der Schützenverein ihr großes Jubiläum samt Bezirksmusikfest feiern. Das Konzert der Blaskapelle Gundremmingen in ihrem 40. Jubiläumsjahr war quasi der Auftakt.

