Nächster Schritt zum Baugebiet "Hummeläcker" in Gundremmingen

Plus Das neue Baugebiet in Gundremmingen nimmt Form an. Auch über die Zukunft des Franziskuswegs diskutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Vergangenen November hatte der Gundremminger Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Hummeläcker" gefasst. In der Sitzung stellte Daniela Saloustros vom Krumbacher Ingenieurbüro Kling Consult nun den Entwurf vor.

Festgesetzt ist ein allgemeines Wohngebiet, erlaubt sind alle Dachformen und maximal zwei Vollgeschosse. Eine besondere Regelung gilt für bestimmte Grundstücke im südöstlichen Bereich: Sollte wegen der dortigen Geländeverhältnisse im Kellergeschoss unterhalb der festgesetzten Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe im rechtlichen Sinne ein Vollgeschoss entstehen, dann wären in diesem Fall drei Vollgeschosse zulässig.

Die maximale Gebäudehöhe beträgt zehn Meter ab der festgelegten Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe, bei Gebäuden mit einem Pultdach beträgt diese 7,5 Meter. Erlaubt sind Einzel- und Doppelhäuser mit maximal je zwei Wohnungen. Bis zu einer Größe von 50 Quadratmetern ist bei einer zweiten Wohnung ein dritter Stellplatz nachzuweisen, liegt sie darüber, ein vierter. Damit möchte die Gemeinde gewisse Vorgaben aufnehmen, nachdem bei Bauanträgen in der Vergangenheit vermehrt Einlieger- oder Ferienwohnungen vorgesehen waren. Im Bereich der oberirdischen Stromleitung im Süden soll eine öffentliche Grünfläche als Abstandsfläche zur Umgehungsstraße wie auch zur Eingrünung entstehen.

Gemeinderat: Obstbäume sollen fallen, aber an anderer Stelle ersetzt werden

Die Obstbäume im östlichen Bereich sollen entfernt, aber an anderer Stelle ersetzt werden. Den in einem früheren Entwurf wegen dort verlaufender Kabelleitungen vorgesehenen Fußweg in Richtung zur Umgehungsstraße wird es nicht geben, nachdem inzwischen an anderer Stelle Leerrohre verlegt worden sind. Weiter sprach sich der Gemeinderat dafür aus, die maximale Größe von außerhalb der Baugrenzen zulässigen Nebenanlagen von 20 auf 25 Quadratmeter festzusetzen. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde einstimmig gebilligt und wird nach Einarbeitung der Änderungen für den Zeitraum eines Monats öffentlich ausgelegt.

Eine der Stationen des Franziskuswegs ist die Kneipp-Anlage mit dem sich dort befindenden Barfuß-Parcours. Foto: Peter Wieser

Wie geht es mit dem Franziskusweg weiter und was wäre bei dem Rundweg, beginnend bei der Franziskuskapelle und vorbei an der Kneipp-Anlage, machbar? Es gibt eine mögliche 3,5 Kilometer lange Streckenführung, vorbei an Flächen, die sich im Besitz der Gemeinde befinden und auf denen verschiedene Stationen entstehen könnten, um den Weg attraktiv zu gestalten. Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU) hatte zunächst über einen Werbeflyer mit Outdoor-Fitnessgeräten informiert. Die Diskussion jedoch ging in die Richtung, zunächst die Planungen für die Gestaltung des Wegs weiterzuverfolgen und dafür auch finanzielle Mittel vorzusehen, anstelle einer eventuellen Beschaffung von Gerätschaften, bei denen es sich eher um etwas Natürliches handeln sollte. Dritte Bürgermeisterin Alexa Kille (CSU) merkte an: Der Weg und auch die Kneipp-Anlage seien eine Bereicherung, aber man sollte die Wegführung so gestalten, wie es mit Einbeziehung von Kindergarten und Schule ursprünglich angedacht gewesen sei. Christian Joas (GfG) fügte hinzu: Fitness könne auch das Wandern in der Natur sein.

Weiter wurde dem Antrag des Tierschutzvereins Günzburg, die Fundtierpauschale zu erhöhen, zugestimmt. Sie erhöht sich heuer auf 80 Cent je Einwohner und 2024 dann auf einen Euro. Die Gemeinde sei grundsätzlich für jedes Fundtier zuständig und müsse auch die Kosten dafür tragen, betonte Bürgermeister Bühler. Am Donnerstag wurde auch die Vorschlagsliste der Schöffen für die Jahre 2024 bis 2028 beschlossen.