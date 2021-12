Gundremmingen

Neuer Kalender von Pfarrer Harlacher: Goodbye Kernkraftwerk Gundremmingen

Plus Richard Harlacher hat das Atomkraftwerk von Anfang an fotografisch begleitet und dokumentiert den Wandel von Gundremmingen. So sollen Erinnerungen wach bleiben.

Von Peter Wieser

Noch ist sie zu sehen: die riesige Dampfwolke von Block C des Gundremminger Kernkraftwerks, ein markantes, weithin sichtbares Zeichen und je nach Wetterlage und Windrichtung immer anders. In wenigen Wochen ist Schluss, Goodbye forever – auf Wiedersehen, und zwar für immer. "2022 – Goodbye forever", so lautet der Titel des Jahreskalenders von Pfarrer a. D. Richard Harlacher, der seit 53 Jahren in Gundremmingen und mit dem Kernkraftwerk lebt.

