Einbruchserie: Diebe erbeuten Bargeld und verursachen Sachschäden

Gleich drei Einbrüche meldete die Burgauer Polizei in Grundremmingen und Offingen. Zweimal machten die Diebe Beute in Form von Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in Offingen und Gundremmingen Einbrecher unterwegs gewesen. Bei einer Bäckerei im Wendelinsweg wurde laut Polizeibericht die Eingangstüre aufgehebelt. Es wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Die insgesamt entstandene Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 700 Euro.

Ferner berichten die Beamten, dass auf dem Gelände eines Sägewerkes in der Schnuttenbacher Straße ein Container aufgebrochen und ebenfalls Bargeld entwendet wurde. Der hier entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der dritte Einbruch ereignete sich in der Hauptstraße in Gundremmingen. Dort stiegen die Täter laut Polizeibericht über ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten einer Gastwirtschaft ein. Es wurde nichts entwendet und es entstand kein Sachschaden. Hinweise auf die Täter werden unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau erbeten. (AZ)