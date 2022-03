Kettenreaktion: Drei Autos an Unfall bei Offingen beteiligt

Das Abbremsen eines Autofahrers an einer Abzweigung nach Offingen führte zu einer Kettenreaktion – am Ende wurde eine Person leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person hat sich am vergangenen Donnerstagnachmittag ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 53-Jähriger gegen 15.40 Uhr mit seinem Auto von Mindelaltheim in Richtung Gundremmingen unterwegs und musste an der Abzweigung nach Offingen anhalten, da vor ihm ein Auto nach links in Richtung Offingen abbiegen wollten. Ein dahinter fahrender 64-Jähriger hielt ebenfalls an.

Unfall bei Offingen: Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro

Der dann nachfolgende 30-jährige Fahrzeugführer erkannte die Situation zu spät und fuhr laut Polizeiangaben auf den vor ihm haltenden Pkw auf. Dieser wurde durch den Anprall auf das davor stehende Fahrzeug geschoben. Der 64-jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. (AZ)