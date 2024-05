Verursacher flüchtet nach Unfall: Wer hat etwas gesehen?

Ein Kleintransporter will einen Lkw überholen, eine 60-Jährige muss deswegen eine Vollbremsung einlegen. Im Auto der Frau saß auch die zweijährige Enkelin.

Auf der St 2025 zwischen Gundremmingen und Offingen hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher flüchtete. Das berichtet die Polizei Burgau. Zur Unfallzeit fuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße in Richtung Gundremmingen. Hinter der Frau fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto in gleicher Richtung. Auf Höhe der nördlichen Abzweigung nach Offingen kam der Frau ein Lkw entgegen. Hinter dem Lkw fuhr ein weißer Kleintransporter. Auf Höhe der Abzweigung wollte der Kleintransporter den Lkw überholen. Hierzu fuhr der Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende 60-jährige Frau erkannte dies und leitete eine Vollbremsung ein, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der nachfolgende 36-jährige Mann konnte laut Bericht der Beamten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Pkw vor ihm auf. Der weiße Kleintransporter brach seinen Überholvorgang ab, scherte wieder hinter dem Lkw auf seine Fahrspur ein und fuhr weiter, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. In dem Pkw der 60-jährigen Frau saßen deren 35-jährige Tochter und zweijährige Enkelin. Durch den Auffahrunfall wurde die 35-jährige Tochter leicht verletzt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen weißen Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)