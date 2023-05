Omnibusfahrer nimmt Auto die Vorfahrt

Bei Gundremmingen übersieht ein Busfahrer beim Abbiegen ein von links kommendes Auto. Verletzt wird zum Glück niemand.

Am Freitagmorgen ist an der Einmündung von der Kreisstraße GZ 28 in die Staatstraße St 2025 bei Gundremmingen ein Verkehrsunfall passiert. Ein 50-jähriger Mann fuhr mit einem Omnibus auf der GZ 28 von Offingen kommend Richtung Gundremmingen. Als der Busfahrer nach links in Richtung Gundremmingen einbog, übersah er laut Polizei einen von links kommenden Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)