RWE unterstützt gemeinnützige Organisationen in der Region

Der Erlös der Weihnachtstombola des Betriebsrats der Rückbauanlage Gundremmingen kommt erneut gemeinnützigen Einrichtungen in der Region zugute. Aus den Einnahmen von 2.700 Euro, die von der Standortleitung verdoppelt wurden, konnten insgesamt 5.400 Euro verteilt werden. Je 1.800 Euro erhielten das Musikforum Notissimus – ein Zusammenschluss mehrerer Musikvereine – sowie die Ökumenischen Sozialdienste Mittelschwaben. Jeweils 600 Euro gingen an die Freiwilligen Feuerwehren Schnuttenbach und Baumgarten für deren Jugendarbeit sowie an den Ortsverband Dillingen des Technischen Hilfswerks (THW). Die symbolische Scheckübergabe erfolgte im Informationszentrum der Rückbauanlage durch Betriebsratsvorsitzende Elke Blumenau und Anlagenleiter Heiko Ringel. Beide betonten die langjährige Tradition der Tombola, deren Erlös jedes Jahr sozialen Projekten vor Ort zugutekommt. (AZ)

