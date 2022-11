Schüler in Gundremmingen angesprochen: Fremder war Altbürgermeister

Zwei Männer sollen einen Siebenjährigen auf dem Nachhauseweg von der Grundschule angesprochen und am Kittel gepackt haben. Jetzt ist klar, wer die Unbekannten waren.

Große Unruhe und Aufregung hat es am Dienstag in Gundremmingen gegeben, da ein Siebenjähriger von zwei Männern in der Nähe der Grundschule angesprochen wurde. Die beiden Männer sollen den Schüler gegen 14.10 Uhr in der Nähe des Pfarrhofes gefragt haben, ob sie ihn nach Hause fahren sollen. Als der Bub sagte, dass er laufe, hätten sie ihn schließlich am Kittel gepackt. So berichtete es der Vater des Buben im Gespräch mit unserer Redaktion am Dienstag.

Der Sachverhalt löste sich am Mittwoch auf. Bei den beiden gesuchten Männern handelte es sich um den Altbürgermeister der Gemeinde und dessen Bekannten, berichtet die Polizei Burgau. Die beiden meldeten sich aufgrund des Berichts in unserer Zeitung beim amtierenden Bürgermeister und bei der Polizeiinspektion Burgau. "Die Angelegenheit konnte dadurch geklärt werden", so die Burgauer Polizei. Laut der Polizei hätte wohl ein Gespräch mit dem Jungen stattgefunden. Es sei jedoch keinesfalls versucht worden, ihn in das Auto zu locken oder nach Hause zu fahren.

Schüler tätigte Aussage bei der Polizeiinspektion Burgau

Eine Warnung des Ersten Bürgermeisters in Gundremmingen, Tobias Bühler, wurde am Dienstag hunderte Male auf Facebook geteilt. Von der Internetseite der Gemeinde hat er sie am selben Tag noch heruntergenommen. Er sagte gegenüber unserer Redaktion am Dienstagnachmittag, dass sich die Situation auch als ein "dummes Missverständnis" herausstellen könnte, auch wenn er den Schülern glauben würde.