Sprengung der Kühltürme: Das müssen Zuschauer und Anwohner beachten

In zwei Wochen ist es so weit: Die Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden am Samstag, 25. Oktober, um 12 Uhr gesprengt. Zuständig für die Sprengung ist die Betreiberfirma RWE. Der Landkreis Günzburg als Untere Sicherheitsbehörde ist dagegen für das Drumherum verantwortlich. Die Kreisbehörde hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die unter anderem regelt, welcher Bereich an dem Wochenende gesperrt sein wird, welche Straßen nicht befahrbar sein werden und wo geparkt werden darf. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten dazu zusammengefasst:

Welcher Bereich wird für die Sprengung gesperrt und was gilt in diesem Bereich?

Aufgrund der Abbruchsprengung der beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen wird ein Absperrbereich eingerichtet. Dieser schließt auch Teile der Staatsstraße St 2025 mit ein. Wohnbebauung ist nach Angaben des Landratsamtes nicht betroffen. Der Absperrbereich wird ab Freitag, 24. Oktober, 21 Uhr eingerichtet und bleibt bis zum Ertönen des dritten Sprengsignals am Samstag, 25. Oktober, bestehen. Das Betreten und jeglicher Aufenthalt im Absperrbereich, innerhalb und außerhalb der Gebäude, ist ab 21 Uhr des Vortags der Sprengung bis zum Ende der Sprengung nicht erlaubt. Das Ende der Sprengung wird mit einem Signalton (drei kurze Töne) bekannt gegeben. Zuwiderhandlungen gegen das Betretungs- und Aufenthaltsverbot können mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 3000 Euro belegt werden, heißt es dazu aus dem Landratsamt.

Welche Straßen werden gesperrt?

Die Staatsstraße St 2025 wird zwischen den beiden Kreisverkehren, die Richtung Lauingen/Aislingen beziehungsweise nach Gundremmingen führen, voll gesperrt. Zudem besteht für Teile der Staatsstraßen St 2025 und St 2028 eine Einbahnstraßenregelung.

Wird es Parkplätze für Zuschauerinnen und Zuschauer geben?

Östlich und südlich des Kernkraftwerks werden diese Bereiche der Staatsstraßen St 2025 sowie St 2028 zu Einbahnstraßen umfunktioniert, damit eine Straßenseite als Parkmöglichkeit genutzt werden kann. Aufgrund der Straßensperren besteht in diesen Bereichen der St 2025 keine Wendemöglichkeit. Autofahrer, die diese Parkmöglichkeit nutzen, können ihre Fahrt erst nach Aufhebung des Absperrbereichs fortsetzen. Auf einer Länge von insgesamt circa 7,6 Kilometern stehen etwa 1900 Parkplätze zur Verfügung.

Gibt es Bereiche, die Besucherinnen und Besucher ansteuern können?

Es gibt keine ausgewiesenen Besucherareale. Es ist am Tag der Sprengung mit einem sehr hohen Besucheraufkommen und einer sehr hohen Verkehrsbelastung zu rechnen, weshalb das Landratsamt dringend darum bittet, das Gebiet an diesem Tag weiträumig zu umfahren oder sich weiter entfernte Aussichtspunkte zu suchen. Mehrere Medien bieten zudem einen Livestream der Sprengung an, darunter auch unsere Redaktion. Alle Informationen rund um die Sprengung der Kühltürme, einen Liveticker und mehr gibt es in unserem Online-Special.

Darf ich mit einer Drohne Aufnahmen von der Sprengung machen?

Für kerntechnische Anlagen wie das ehemalige Kernkraftwerk Gundremmingen gelten allgemeine Flugverbotsbeschränkungen, die auch Drohnenflüge umfassen. Während der Sprengung bleibt diese Beschränkung bestehen und wird auf den gesamten Absperrbereich ausgeweitet. (AZ)