Theater: In Gundremmingen wird beim Saunieren kräftig gelästert

Plus In dem Stück "Der Sauna-Gockl" der Spielvereinigung Gundremmingen spielen drei garstige Ehefrauen mit. Wer die Darstellerinnen sind und wie sie zu ihren Rollen stehen.

Eines muss vorab gesagt sein: "In echt sind sie ganz nette Mädla", betont Stefan Schäffler. 2022 hat er bei der Theatergruppe der Spielvereinigung Gundremmingen mit Sonja Oberlander die Regie übernommen. Die Rede ist von drei Saunagängerinnen, die nichts Besseres zu tun haben, als über andere zu lästern und sich letztlich sogar untereinander attackieren. Da werden Schwimmflügel abgestochen, eine Sonnenbank manipuliert, eine Gesichtsmaske mit Zitronensaft versetzt, und es fallen böse Worte, die von Wellness-Walküren bis hin zu Sauna-Fregatten reichen.