Unbekannte Täter brechen in Küchenstudio ein: Wer hat etwas beobachtet?

Unbekannte sollen zwischen Freitag, 28. Februar, 16 Uhr, und Sonntag, 2. März, 18 Uhr, einen Einbruch in ein Küchenstudio in der Straße „Am Hirschbach“ verübt haben. Das berichtet die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Die Täter hebelten eine Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Anschließend entwendeten sie laut Polizeibericht aus dem Ausstellungsraum diverse elektronische Haushaltsgeräte und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. Die polizeiliche Erstaufnahme vor Ort erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Burgau. Zwischenzeitlich hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben oder Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Neu-Ulm unter 0731 8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

