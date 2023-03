Unbekannter will in Reifenlager in Gundremmingen einbrechen

Die Überwachungskamera einer Firma in Gundremmingen hält einen nächtlichen Einbruchsversuch fest. Anscheinend wurde der Täter gestört. Wer hat etwas gesehen?

Eine Überwachungskamera dokumentierte in Gundremmigen einen versuchten Einbruch. Laut Polizei teilte am Mittwochnachmittag der Besitzer einer Firma in Gundremmingen mit, dass in der Nacht davor ein Einbruchsversuch stattgefunden hätte. Er konnte auf der Überwachungskamera, die in der Firma Am Hirschbach installiert war, erkennen, dass gegen4.30 Uhr ein bisher unbekannter Mann über den Zaun des Anwesens kletterte und in das umzäunte Reifenlager eindrang. Vermutlich wurde der Täter aber gestört, da nichts entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder ein eventuell verwendetes Fahrzeug machen können, sollen sich telefonisch unter 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)