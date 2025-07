In den vergangenen zehn Jahren hat die Gemeinde Gundremmingen viel Geld in ihre Gebäude investiert, genauso in die Kinderbetreuung, womit sich gleichzeitig auch bei der Personalsituation einiges geändert hat. Das spiegelt sich in den Zahlen des Haushalts 2025 wider. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde er beschlossen.

