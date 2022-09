Gundremmingen

vor 18 Min.

Wahre Pilzsammler haben einen Kompass eingeimpft

Plus Für Pilzliebhaber ist jetzt Hauptsaison. Andreas Kaspar sucht seit seiner Kindheit leidenschaftlich gerne Schwammerl. Auf Tour mit einem erfahrenen Sammler.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Förmlich in die Wiege gelegt worden ist Andreas Kaspar aus Gundremmingen die Leidenschaft zum Pilze sammeln. Schon als kleiner Junge ging er regelmäßig mit seinem Vater in den Wald und lernte dabei von Grund auf, worauf es beim Suchen nach diesen kleinen Schätzen des Waldes ankommt. Gerne erinnert er sich daran, dass er bereits mit sechs Jahren zum ersten Mal alleine auf Sammeltour ging und seiner Großmutter voller Stolz sein gut gefülltes Körbchen zur Kontrolle und Begutachtung überreichte. Es waren seine Großeltern, die als Heimatvertriebene aus dem Böhmerwald die Kenntnisse über die in den Wäldern wachsenden Pilze mit nach Schwaben brachten und ihr Wissen über die verschiedenen Arten und deren Standorte innerhalb der Familie weitergaben. Egal, ob Steinpilze, Rotkappen, Braunkappen, Birkenpilze oder Wiesenchampignons, das Angebot im heimischen Forst ist auch heuer wieder breit gefächert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .