Weihnachtsgeschenk für die Gundremminger Feuerwehr

Kurz vor Weihnachten konnte eine Abordnung der Gundremminger Feuerwehr ihr neues Löschfahrzeug bei der Firma Ziegler in Giengen abholen. Nach Einweisung der Maschinisten und Führungsmannschaft wurde das fabrikneue LF10 am Nachmittag von zahlreichen Gästen und aktiven Wehrfrauen und Wehrmännern am Gerätehaus in Empfang genommen. Nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit wurde das neue Fahrzeug trotz befürchteter Verzögerungen termingerecht ausgeliefert. Das hochmodern ausgestattete Löschfahrzeug ersetzt nun das im Jahr 1988 in Betrieb genommene LF8 der Wehr. Viele Ausrüstungsgegenstände konnten vom Vorgängerfahrzeug in das neue LF10 übernommen werden. So stehen neben einem 1900 Liter fassenden Wasservorrat auch eine Schaummischanlage sowie umfassende Rettungsgeräte für die technische Hilfeleistung in den Geräteräumen des Fahrzeugs für die Einsatzkräfte zur Verfügung. Nach einigen Übungen und Einweisungen der Mannschaft steht das Fahrzeug nun einsatzbereit in der Gerätehalle. Unter dem Funkrufnamen „Florian Gundremmingen 43/1“ rückt die Neuanschaffung neben einem HLF 20/16, einem Gerätewagen Strahlenschutz GW-S und einem Mehrzweckfahrzeug zu Einsätzen aus. Die Einweihung und offizielle Übergabe erfolgt beim 150-jährigen Jubiläum der Gundremminger Wehr, das vom 23. bis 25. Mai zusammen mit der Blaskapelle und dem Schützenverein groß in Gundremmingen gefeiert wird. Text: Ernst Böck/Foto: H. Schmaus

