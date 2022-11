Gundremmingen

15:55 Uhr

Wie das Kernkraftwerk Gundremmingen seine Bewohner verändert hat

Plus In Gundremmingen blickt eine Ausstellung auf 60 Jahre Atomkraft in der Gemeinde zurück. Bei der Eröffnung spielte die Werkskapelle.

Von Peter Wieser

Sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen und sichere Arbeitsplätze – das Kernkraftwerk hat die Gemeinde Gundremmingen geprägt. Wie aber war das vor 60 Jahren? Wie vollzog sich der Wandel vom sogenannten Bauerndorf zur Atomgemeinde? "1962 bis 2022 – Gundremmingen und die Kernenergie. 60 Jahre in einer 2000-jährigen Gemeindegeschichte. Wie es vor Ort gesehen wird", so lautet der Titel der diesjährigen Sonderausstellung im Gundremminger Museum. Organisiert hat sie wieder der Heimatverein Gundremmingen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. "Es wird nicht die Technik dargestellt", betont Hans Joas, der Vorsitzende des Heimatvereins. Es gehe darum, wie das Thema Kernkraftwerk im Dorf angekommen sei. Wie kam die Botschaft in die Gemeinde, dass hier ein Kernkraftwerk gebaut werden soll, wie waren die Reaktionen?

