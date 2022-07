Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Gundremmingen

Weil sie die Vorfahrt eines anderen Autos übersah, verursachte eine 36-Jährige in Gundremmingen einen Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ereignete sich am Dienstagmorgen in Gundremmingen. Eine 36-Jährige befuhr laut Polizei gegen 8 Uhr die Verlängerung der Kirchstraße in Gundremmingen in südlicher Richtung. An der Einmündung zur Ortsverbindungsstraße zwischen Baumgarten und Schnuttenbach galt für sie "Vorfahrt achten". Sie übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen eines 50-Jährigen, der in Richtung Schnuttenbach unterwegs war. Durch den Zusammenprall der beiden Autos wurden beide Beteiligten schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (AZ)