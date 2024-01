Gundremmingen

vor 32 Min.

Zweimal volles Haus beim Opening der Musikschule Offingen

Plus Musikerinnen und Musiker haben im Auwald Sportzentrum in Gundremmingen für einen perfekten Auftakt der Musikschule gesorgt. Beide Konzerte waren ausverkauft.

Von Claudia Jahn

Zweimal volles Haus mit insgesamt 900 Besuchern, zweimal frenetischer Applaus – es war der perfekte Auftakt für die kommende Saison, den die „Jazz Spätzla“ und die „Fat Cat Combo“ am Wochenende im Auwald Sportzentrum in Gundremmingen erlebten. Bandleader Klaus Schlander und seine Musiker wuchsen bei den beiden Konzerten über sich hinaus und bescherten dem Publikum drei Stunden Unterhaltung vom Feinsten.

Die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der Musikschule der Verwaltungsgemeinschaft Gundremmingen, Offingen und Rettenbach, die vor gut dreißig Jahren ins Leben gerufen wurde, wurde an diesen Abenden einmal mehr bestätigt. Dass da nicht nur hervorragende Musiker ausgebildet, sondern auch noch zwei Bands ihren Ursprung fanden, die seit Jahren ihre Fans begeistern, ist im weiten Umkreis bekannt. Das vielseitige Programm las sich wie ein Kaleidoskop der Musikrichtungen der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts und deckte so ziemlich alle Stilrichtungen von Swing und Soul bis Rock und Pop ab. Großen Anteil am Erfolg des Konzerts hatten die ausgezeichneten Sängerinnen und Sänger beider Bands, die mit ihren gewaltigen Stimmen und ihrer tollen Performance die Besucher innen und Besucher in ihren Bann zogen.

