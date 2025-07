Altbürgermeister Wolfgang Mayer ist gestorben: „Wir verlieren einen echten Freund“

Es ist ein Schock für die ganze Gemeinde: Wolfgang Mayer, der 18 Jahre lang bis 2014 die Geschicke Gundremmingens als Bürgermeister geleitet hat und bis jetzt fest im Kultur- und Vereinsleben verankert war, ist am Dienstag überraschend gestorben. Noch am Wochenende war der 69-Jährige auf dem Gundremminger Gartenfest gewesen, saß auch am Tisch mit dem amtierenden Rathauschef Tobias Bühler. Der kann die schlimme Nachricht noch immer nicht fassen. „Sein plötzlicher Tod reißt eine große Lücke in unsere Dorfgemeinschaft. Wir verlieren nicht nur einen tatkräftigen Mitbürger, sondern auch einen echten Freund.“

