Guntiafest 2023 in Günzburg: Eröffnung, Programm und Anreise

Morgen am 24. Juni 2023 findet wieder das Guntiafest 2023 in Günzburg statt. Hier erfahren Sie alles rund um Eröffnung, Programm und Anreise zum Fest-Wochenende in Günzburg.

Wie jedes Jahr findet auch 2023 in Günzburg wieder das beliebte Guntiafest statt. Bereits seit 1977 gibt es die Veranstaltung, bei der sich die verschiedensten lokalen Vereine dem Publikum präsentieren. Das ganze artet dann in eine große Unterhaltungs-Sause aus, bei der von DJs über Taekwondo-Vorführungen alles geboten wird.

Das Fest findet jedes Jahr an zwei Tagen im Juni statt. Los geht's immer am Samstag mit einem großen Eröffnungszug durch die Stadt. Daran schließen sich dann alle möglichen musikalischen und tänzerischen Darbietungen an, bis es abends schließlich in eine Party mündet. Auch am folgenden Tag gibt es ein ähnliches Programm. Etwas abseits dieser Programmpunkte findet aber noch sehr viel mehr statt. Vom Marktplatz bis zu Hofgasse wird überall auf den historischen Plätzen der Günzburger Altstadt Unterhaltung geboten. Das Angebot reicht dabei von einer Kindereisenbahn bis hin zur Vorstellung einer Imkerei, die Informationen über die Biene als Nutztier dabei hat.

Das Guntiafest in Günzburg wird auch 2023 wieder eines der vielfältigsten Feste seiner Art. Wie genau das Programm für die Veranstaltung aussieht, erfahren Sie hier.

Eröffnung des Guntiafestes 2023 morgen in Günzburg

Noch vor der offiziellen Eröffnung des Guntiafestes, findet in der Altstadt bereits der Festumzug statt. Am ersten Tag des Fest-Wochenendes, am Samstag dem 24. Juni, beginnt dieser bereits um 15.30 Uhr. Der Umzug startet auf dem Bürgermeister-Landmann-Platz und bewegt sich dann durch die historische Altstadt. Erst danach gibt es dann um 16.00 Uhr die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Guntiafest in Günzburg 2023: Programm am Festwochenende

Es gibt beim Guntiafest in Günzburg 2023 wie bisher ein Festprogramm und ein Nebenprogramm. Das Festprogramm ist das offizielle Programm des Festes, das viel musikalische Unterhaltung beinhaltet. Beim Nebenprogramm handelt es sich um kleinere Attraktionen, die im Umfeld des Festes in der Altstadt geboten werden. Hier stellen wir Ihnen sowohl das Hauptprogramm für die beiden Festtage als auch die wichtigsten Attraktionen des Nebenprogramms vor.

Festprogramm am Samstag, 24. Juni

Programmpunkt Uhrzeit Verein/Kulturbetrieb Ort Eröffnungsfestzug 15.30 Uhr -- Start: Bgm.-Landmann-Platz Eröffnung durch den Oberbürgermeister 16.00 Uhr -- Marktplatz Kindertanzgruppe, Orientalischer Tanz und Line Dance Mitmachprogramm 16.15 Uhr VfL Günzburg , Abt. Tanz Marktplatz "Just Dance" 17.25 Uhr Tanzschule Corazon Marktplatz Band: "Angus Court" 19.30 Uhr -- Marktplatz Johannisfeuer 19.00 Uhr Brauchtumsverein Günzburg Frauenplatz Partytime mit DJ 20.00 Uhr FC Günzburg Schloßplatz Partytime mit DJ 21.00 Uhr On the Rocks gemeinsam mit dem Leo-Club Günzburg Hofgasse Musikalischer Biergarten mit Livemusik nicht bekannt Stadtkapelle Günzburg Dossenbergerhof Guntia-Sause mit DJ nicht bekannt Restaurant Soul Food Lannion Platz

Festprogramm am Sonntag, 25. Juni

Programmpunkt Uhrzeit Verein/Kulturbetrieb Ort Frühschoppenkonzert 11.00 Uhr Musikverein Wasserburg Marktplatz Konzert Jugendstreichorchester 13.00 Uhr inTONation e. V. Marktplatz Taekwondo-Vorführung 14.10 Uhr Ahmet ATA Center Marktplatz Kampfsportshow 14.40 Uhr Sportschule Sonner u. Gürel Marktplatz "Tanzen was das Zeug hält" 15.10 Uhr Tanzschule Panorama Marktplatz Cheerleading Infinity Cheer Unit 16.00 Uhr VfR Jettingen Marktplatz "Victory" 16.30 Uhr Victory Marktplatz Line Dance 17.00 Uhr VfL Günzburg , Abt. Tanz Marktplatz "Serenade" 18.00 Uhr Musikverein Reisenburg Marktplatz "You(th) in Action" - Jugendverbände präsentieren sich 11.00 Uhr Kreisjugendring Günzburg Lannion Platz Livemusik 18.00 Uhr On the Rocks Hofgasse Biergarten Café Kulisse: Andreas Hammerschmidt 19.00 Uhr -- Wätteplatz Frühschoppen vormittags Stadtkapelle Günzburg

United Dance Band Dossenbergerhof

Nebenprogramm am Guntiafest-Wochenende in Günzburg

Die Uhrzeiten der einzelnen Veranstaltungen rund um das Guntiafest-Wochenende waren im Voraus nicht bekannt. Einige der Veranstaltungen finden an beiden Tagen, andere nur am Samstag bzw. am Sonntag statt.

Ort Programmpunkt Verein/Kulturbetrieb Marktplatz Kinderkarussell -- Marktplatz Geschicklichkeitsspiele für Kinder JU Günzburg (Sonntag) Marktplatz „Beim Sonnenschutz den Dreh raushaben“, Glücksrad AOK Bayern Museumshof Café Klein Wien Altstadtfreunde Günzburg Schloßplatz Glücksrad, Lose, Verkauf von Holzartikeln Pro Arbeit Schloßplatz Kinderschminken, Geschicklichkeitsspiele für Kinder VfL Günzburg Abt. Gymnastik Hofgasse Spiel und Spaß mit der Feuerwehr FF Deffingen Hofgasse Vorstellung der Imkerei, Biene als Nutztier Ortsverein der Imker Hofgasse Edelsteinwaschen, Lose, Infos Fossilien- u. Mineralienfreunde Hofgasse Glücksrad, Geschicklichkeitsspiele Lions-Club Hofgasse Geschicklichkeitsspiele für Jung und Alt, Fotoleinwand für Kinder Leo-Club Am Stadtgraben Guntiafestival - Rock-Biergarten mit Livebands Rock City e.V. Landmannplatz Rettungshundestaffel, Infos BRK BRK Günzburg Landmannplatz Informationen und Gebasteltes Tierschutzverein Günzburg Landmannplatz Fotobox und Glücksrad Jugendarbeit Günzburg Landmannplatz "Werde zum Superhelden im Ehrenamt" Freiwilligenzentrum Stellwerk Landmannplatz Spielmöglichkeiten für Kleinkinder, Basteln, Kinderschminken Kinderschutzbund Landmannplatz Inklusiv & Kreativ: Bastelangebote für Kinder ARGE OBA Landmannplatz Kindereisenbahn -- Landmannplatz 4-er Bungee Trampolin -- Landmannplatz Daniel’s Karaoke Party -- Wiese Stadtgarten Ponyreiten Reit- und Fahrverein

Anreise zum Guntiafest 2023 in Günzburg

Für die Dauer des Guntiafestes 2023 gibt es in Günzburg eine leicht veränderter Verkehrsführung. Denn da das Fest in der gesamten Altstadt stattfindet, dürfen dort selbstverständlich keine Autos fahren. Das bedeutet allerdings auch, dass alle Parkplätze der Altstadt für Besucher von außerhalb wegfallen. Anwohner und Zulieferer haben zu folgenden Zeiten Zugang zum Gebiet:

Samstag: 6.00 bis 14.00 Uhr

Sonntag: 6.00 bis 9.00 Uhr

Montag: ab 0.00 Uhr

Die Stadt Günzburg versucht während dieser Zeit, Alternativen für die Anwohner zu schaffen. Von Samstag 16 bis Montag 9 Uhr steht deshalb der Parkplatz an der Kapuzinermauer kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich werden einige Behindertenparkplätze und Taxiplätze installiert.

Parkmöglichkeiten für Besucher sind an folgenden Orten gegeben:

Parkplätze an der Kapuzinermauer 1 und 2

1 und 2 Pendlerparkplatz am Auweg

Parkplatz "Hechtweiher", Am Weiher

Feustle-Parkplatz, Schlachthausstraße

Parkplatz Kirche St. Martin , Zankerstraße

, Zankerstraße Parkplatz Krankenhausstraße

Parkplatz Hannerstraße

Parkplatz am Stadtbach 9 (neben der Berufsschule)

Parkplätze Günzaue, Ichenhauser Straße

Parkplatz Maria-Theresia-Straße (ehem. Fa. Osterlehner)

(ehem. Fa. Osterlehner) Behördenparkplatz Landratsamt Günzburg

Kundenparkplatz der Sparkasse Günzburg-Krumbach, An der Kapuzinermauer 2

Für alle Besucher von außerhalb empfiehlt sich aufgrund der Parkplatzsituation eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Für die bayerischen Besucher bietet sich das Bayern-Ticket an, mit dem Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag erschwinglich sind. Dieses Jahr haben aber auch Besucher aus Baden-Württemberg und anderen Bundesländern mit dem Deutschland-Ticket die Option, günstig zum Guntiafest zu fahren.