Guntiafest in Günzburg 2025: Programm, Umzug und Bands - alle Infos

Im schwäbischen Günzburg steht jedes Jahr am letzten Juni-Wochenende eine ganz besondere Veranstaltung auf dem Programm: das Guntiafest. Erstmals fand das Fest im Jahre 1977 statt. Anlass war damals das 1900-jährige Gründungsjubiläum der Stadt Günzburg. Seitdem sorgen die örtlichen Vereine der Gemeinde im Rahmen des Festes für ein buntes Treiben. Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf zahlreiche Musikgruppen, Tanzvorführungen und DJs freuen. Darüber hinaus gibt es ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, es werden Spiele angeboten und es gibt einen obligatorischen Festumzug.

Wir stellen Ihnen in diesem Artikel alle wichtigen Informationen vor, die rundum das Geschehen beim Günzburger Guntiafest Relevanz haben. Als da wären das Programm des Festes, der Ablauf des Umzugs sowie die musikalischen Auftritte in der Innenstadt.

Guntiafest in Günzburg: Start und Festumzug

Das Guntiafest in Günzburg findet 2025 an genau zwei Tagen statt, nämlich am Samstag, dem 28. und Sonntag, dem 29. Juni. Traditionell wird das Festwochenende im Rahmen des Festumzugs eröffnet. Dieser beginnt am Samstag um 15.30 Uhr am Bgm.-Landmann-Platz und umfasst insgesamt 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Anschluss eröffnet dann Oberbürgermeister Gerhard Jauernig offiziell das Guntiafest.

Guntiafest 2025: Das Programm und die Bands

Wie bereits eingangs erwähnt, besticht das Guntiafest in Günzburg durch ein äußerst vielseitiges Programm. So findet sich beispielsweise auf dem Schloßplatz wie im vorherigen Jahr eine Showbühne. In der Hofgasse wiederum werden Geschicklichkeitsspiele gespielt und es kommt zur Vorstellung der lokalen Imkerei, bevor am Abend der DJ für Stimmung sorgt. Dazu kommen einige andere Standorte in der Innenstadt, die das Programm ergänzen. Bevor wir uns an dieser Stelle in Details verlieren, listen wir Ihnen zur besseren Übersicht das vollständige Programm vom Guntiafest 2025 auf:

Samstag, der 28. Juni 2025:

15.30 Uhr Eröffnungsfestzug, Start: Bgm.-Landmann-Platz

Schloßplatz

16.00-16.10 Uhr: Eröffnung durch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig

16.10-16.50 Uhr: Buntes Tanzprogramm des VfL Günzburg

16.50-17.20 Uhr: Kinderdisco

17.30-17.45 Uhr: Vicotry Teens und Minis

18.00-18.15 Uhr: VfR Jettingen, Infinity Cheer Unit

20.00 Uhr: FC Günzburg: Partytime mit DJ

Museumshof

16.00-21.00 Uhr: Altstadtfreunde Günzburg: Café Klein Wien

14.00-17.00 Uhr: Heimatmuseum und Historischer Verein: Ausstellung und Sonderführungen

Brauchtumsverein Günzburg: Vorführungen Handwerksberufe und Kinderspiele

Turniergarten

16.00-18.00 Uhr: Das mobile Atelier: Künstler Hans Landes präsentiert seine Arbeiten

Hofgasse

Pro Arbeit: Glücksrad, Lose, Verkauf von Holzartikeln

Ortsverein der Imker: Vorstellung der Imkerei, Verkauf von Imkerprodukten

Fossilien- und Mineralienfreunde: Schatzsuche

Tanzschule Panorama: Kinderschminken und Tanzspaß

Lions-Club: Glücksrad, Geschicklichkeitsspiele

Leo-Club: Partystimmung mit DJ

On the Rocks: Barbetrieb

Wätteplatz

Literatur- und Autorenverein Günzburg: Buchpräsentation

Marktplatz

18.30-19.00 Uhr: Standkonzert Günzburger Blechbätsch‘r

Kinderkarussell

VfL Günzburg, Abteilung Handball: Partysound mit Donau3FM

FF Deffingen: Spiel und Spaß mit der Feuerwehr

Flaneur: FLANEUR Boilerroom@Guntiafest

18.30-19.00 Uhr: Standkonzert Günzburger Blechbätsch‘r

Am Stadtgraben

Rock City e.V.: Guntiafestival - Rock-Biergarten mit Livebands

19.00 Uhr: Rollwut

20.00 Uhr: Hookline

21.00 Uhr: Invictus

22.00 Uhr: Obsidian Blade

23.00 Uhr: Ancst

24.00 Uhr: Kemtrail

Landmannplatz

4-er Bungee-Trampolin

BRK Günzburg: Vorführungen der Rettungshundestaffel, Glückshafen

AOK

Tierschutzverein Günzburg

Hegegemeinschaft Günzburg: Wild und Wald Erlebnisstand

Kindereisenbahn

Kinderschutzbund: Spielmöglichkeiten für Kleinkinder, Basteln, Kinderschminken

ARGE OBA: Info über OBA-Dienste, Selbsterfahrung - Behinderungen spielerisch kennenlernen

Dossenbergerhof

Stadtkapelle GZ: musikalischer Biergarten mit Live-Musik

19.00 Uhr: Josy Miller Band

Wiese Stadtgarten

16.00-18.00 Uhr: Reit- und Fahrverein: Ponyreiten

Lannionplatz

Restaurant Soul Food: Biergartenbetrieb mit DJ

Sonntag, der 29. Juni 2025:

Schloßplatz

11.00-13.00 Uhr: MV Wasserburg, Frühschoppenkonzert

13.30-13.50 Uhr: ATA Taekwondo Center, Takewondo-Vorführungen

14.00-14.15 Uhr: Aktiv Förderverein, Schüler der Mindeltalschule

14.30-14.40 Uhr: VfL GZ Line Dance, Guntia Dancing Boots

15.00-16.00 Uhr: Tanzschule Panorama, Alles tanzt!

16.10-16.25 Uhr: VfR Jettingen, Infinity Cheer Unit

16.35-16.50 Uhr: Aktiv Förderverein, Schüler der Mindeltalschule

18.00-20.00 Uhr: Volles Rohr Bömisch, Blasmusik und mehr

Museumshof

13.00-18.00 Uhr: Altstadtfreunde Günzburg: Café Klein Wien

14.00-17.00 Uhr: Heimatmuseum und Historischer Verein: Ausstellung und Sonderführungen

Brauchtumsverein Günzburg: Vorführungen Handwerksberufe und Kinderspiele

Turniergarten

14.00-17.00 Uhr: Das mobile Atelier: Künstler Hans Landes präsentiert seine Arbeiten

Hofgasse

Pro Arbeit: Glücksrad, Lose, Verkauf von Holzartikeln

Ortsverein der Imker: Vorstellung der Imkerei, Verkauf von Imkerprodukten

Fossilien- und Mineralienfreunde: Schatzsuche

Tanzschule Panorama: Kinderschminken und Tanzspaß

Lions-Club: Glücksrad, Geschicklichkeitsspiele

Leo-Club: Spiele

Wätteplatz

Literatur- und Autorenverein Günzburg: Buchpräsentation

Marktplatz

Kinderkarussell

VfL Günzburg, Abteilung Handball: Partysound mit Donau3FM

FF Deffingen: Spiel und Spaß mit der Feuerwehr

Flaneur: FLANEUR Boilerroom@Guntiafest

11.00-14.00 Uhr: Blasmusik zur Einkehr am unteren Markplatz

Am Stadtgraben

Rock City e.V.: Guntiafestival - Rock-Biergarten mit Livebands

Nachmittag: Metal Joga

18.00 Uhr: Dunkelblau

19.00 Uhr: Turbo Bruno

20.00 Uhr: Norbert Buchmacher

Landmannplatz

4-er Bungee Trampolin

BRK Günzburg: Vorführungen der Rettungshundestaffel, Glückshafen

AOK-Glückssommer für Familien

Tierschutzverein Günzburg: Infos und Kinderschminken

Hegegemeinschaft Günzburg: Wild und Wald Erlebnisstand

Kindereisenbahn

Kinderschutzbund: Spielmöglichkeiten für Kleinkinder, Basteln, Kinderschminken

ARGE OBA: Info über OBA-Dienste, Selbsterfahrung Behinderungen spielerisch kennenlernen

Dossenbergerhof

Stadtkapelle GZ: musikalischer Biergarten mit Live-Musik

10:30-14.00 Uhr: Frühschoppen mit der Stadtkapelle Günzburg

14.30-16.00 Uhr: Schülerorchester und Jugendorchester Guntia

17.30 Uhr: United Dance Band

Wiese Stadtgarten

15.00-18.00 Uhr: Reit- und Fahrverein: Ponyreiten

Lannionplatz

Restaurant Soul Food