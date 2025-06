Sommer, Sonne – Guntiafest: Das „größte Klassentreffen Nordschwabens“

Was ist das Besondere am Guntiafest? Feste gibt es ja in der Region derzeit genügend und hinzukommt, dass nach und nach so ziemlich jede Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Groß natürlich, am besten gleich über mehrere Tage hinweg und so, dass für jeden etwas dabei ist. Seit 1977 ist das beim Guntiafest nicht anders, fast ununterbrochen, bis auf das eine Jahr, als der Günzburger Marktplatz saniert wurde und die zwei Male, als der Corona-Virus alles durcheinanderbrachte. Guntiafest ist eben Tradition.

