GZ-Gewinnspiel

vor 3 Min.

Kinofrage des Monats: Wer ist die Hollywood-Legende in Ant-Man?

Unsere Leserinnen und Leser können BiiGZ-Kinokarten für "Ant-Man and the Wasp" gewinnen.

Artikel anhören Shape

Bei unserer Kinofrage des Monats gibt es Karten für "Ant-Man and the Wasp" im BiiGZ in Günzburg zu gewinnen. Gesucht ist der Name eines Schauspielers.

Ant-Man and the Wasp aus dem Marvel-Universum bestreiten ab dem 16. Februar ein weiteres Abenteuer auf deutschen Kinoleinwänden. Auch im BiiGZ läuft der Film an. Unsere Kinofrage des Monats beschäftigt sich mit einem bereits älteren Darsteller in diesem Film, der als Hollywood-Legende gilt. Nach wem suchen wir? Schreiben Sie uns den Namen des US-Schauspielers, der auf der Jagd nach dem grünen Diamanten sicher nicht in den Straßen von San Francisco nachgesehen hat. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wird 3 x 2 Eintrittskarten für Ant-Man im BiiGZ, Getränk und Popcorn inklusive. Einsendeschluss für die Mails ist Dienstag, 14. Februar. Die Adresse lautet gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Betreff: Kino. Die Freitickets sind auf die Namen der Gewinner an der Kinokasse hinterlegt und können ab dem Filmstart in Günzburg vier Tage lang eingelöst werden, also bis einschließlich Sonntag. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO. (AZ)

Themen folgen