GZ-Starkbierfest

17:51 Uhr

So war Söders Besuch beim Politiker-Derblecken in Burgau

Politische Prominenz aus Bayern kam am 2. März 2023 zum Starkbierfest der Günzburger Zeitung in die Kapuziner-Halle in Burgau: Ministerpräsident Markus Söder dirigierte den Jettinger Wirtshausmusikanten einen Marsch.

Plus Zum siebten Mal gab es das Starkbierfest zugunsten der Kartei der Not – dieses Mal mit mehreren Ehrengästen. Was ein Kuss mit einem Bieranstich zu tun hatte.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Zwischen Aschermittwoch und der Karwoche lebt in Bayern ein besonderer Brauch auf. Die Starkbierzeit wird im Freistaat für gewöhnlich auf dem Münchner Nockherberg mit dem populären „Politiker-Derblecken“ eingeläutet. Nicht so in diesem Jahr. Die bayerische Polit-Prominenz, allen voran Ministerpräsident Markus Söder, hat sich heuer bereits einen Tag vor dem traditionellen Nockherberg-Bieranstich in die Markgrafenstadt nach Burgau begeben. Neben dem süffigen Starkbier der Autenrieder Schlossbrauerei und einer deftigen Fastenrede kamen die Besucher des Starkbierfestes in den Genuss einer Welturaufführung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen